Para Cirone Deiró, criação do Instituto da Terra representa avanço na regularização fundiária e urbana

O deputado Cirone Deiró (União Brasil) destacou a importância da aprovação da criação do Instituto da Terra na sessão do último dia 14 (terça-feira), na Assembleia Legislativa de Rondônia. O parlamentar disse que, desde 2019, vem dialogando com o governador do estado, Marcos Rocha, sobre a importância da existência do instituto para possibilitar o avanço na questão da regularização fundiária e urbana do estado. “Estou extremamente satisfeito em ter votado pela aprovação da proposta do governador, que cria este instituto”, afirmou.

Segundo Cirone Deiró, o Instituto da Terra é de fundamental importância para a regularização fundiária em Rondônia, além de contribuir significativamente com o desenvolvimento dos municípios, gerando emprego e renda para a população, proporcionando a solução de muitos dos problemas relacionados à falta de titulação de terras no estado e uma segurança jurídica aos proprietários para o investir em suas propriedades. “Trata-se de um momento histórico para o desenvolvimento integrado e sustentável de nosso estado e tenho orgulho em fazer parte desta conquista, na condição de parlamentar eleito para representar os interesses do povo rondoniense”, pontuou.

De acordo com Cirone, o instituto também é essencial com relação à paz no campo. Além disso, permite que pequenos e médios agricultores possam ter acesso aos benefícios oferecidos pelo governo e condições de expandir seus negócios, gerando mais empregos e aumentando a produtividade agrícola. Ele argumenta que a falta de regularização fundiária, tem sido um grande entrave para o desenvolvimento do setor agrícola, fazendo com que muitas terras permaneçam ociosas. “Acredito que a regularização fundiária deve ser uma das principais prioridades do estado de Rondônia”, afirmou.

Atribuições do Instituto da Terra

Entre as atribuições do instituto, estão a promoção da discriminação administrativa das terras localizadas na área rural de seu território, o reconhecimento as pessoas legítimas além de destinar as terras apuradas, arrecadadas e incorporadas ao patrimônio imobiliário do estado de Rondônia, de forma a promover a democratização do acesso à terra e fixação do homem no campo;

O instituto também é o responsável por realizar, bienalmente, a avaliação das terras devolutas e do patrimônio do estado, agrupadas nas respectivas regiões, atribuindo valoração uniforme a cada lote, respeitando as especificidades. Além disso, outra atribuição é promover a formalização e tramitação, em tempo razoável, de processos administrativos que visem à expedição de licenças de ocupação, títulos provisórios e definitivos, com chancela do governador do estado de Rondônia, como também coordenar a elaboração e a implementação dos planos de regularização fundiária rural, por meio de convênio ou outros instrumentos;

O instituto ainda deve promover, em conjunto com demais órgãos ou entidades, apoio técnico, social e ambiental aos assentados nos programas do Estado, para implementação de políticas públicas de desenvolvimento agrícola e preservação ambiental.

Texto e foto: Assessoria parlamentar