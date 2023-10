Para impulsionar a economia, Governo de Rondônia divulga o Tambaqui em festival gastronômico em Miami

O Governo de Rondônia inicia na segunda-feira (30), a aplicação da prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb. Durante este período, serão avaliados os conhecimentos dos alunos do 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3ª série do Ensino Médio, em Língua Portuguesa e Matemática, sendo que os estudantes do 5º ano e 9º ano ainda serão avaliados nas áreas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

A aplicação do Saeb é realizada, por meio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, e está dividida em abrangência amostral e censitária. A pesquisa amostral consta da coleta de informações de uma parte da população, enquanto a pesquisa censitária é aquela que faz a coleta do total.

Com o objetivo de mobilizar as equipes escolares, bem como dar suporte às Coordenadorias Regionais de Educação – CREs, a Seduc criou o Projeto Saeb: “Nossa Meta é você”, para chamar a atenção sobre a importância da avaliação, que começou em 7 de junho deste ano, e envolveu toda a comunidade escolar do Estado.

Segundo a coordenadora do projeto, Izis Cúbia, é um indicador de qualidade, que reúne um conjunto de avaliações de larga escala. “Durante toda a ação, foi adotada como metodologia o nivelamento da aprendizagem, que é um trabalho de forma intencional, que visou desenvolver habilidades dos componentes curriculares que são Língua Portuguesa e Matemática para construir competências, contando com as outras áreas de conhecimento como apoio”, ressaltou.

CICLOS DE ACOMPANHAMENTO

Nos últimos anos, com a avaliação do Saeb, foi possível identificar algumas fragilidades educacionais. Pensando nisso, neste ano, a Seduc realizou quatro ciclos de acompanhamentos e orientações, visando apresentar a importância da avaliação e preparar os estudantes para ter um bom desempenho.

ETAPAS

Inicialmente, foi feita a primeira etapa, com a mobilização, sensibilização e operacionalização do projeto. A coordenação elaborou materiais pedagógicos voltados aos professores, às equipes gestoras, e materiais específicos para os estudantes. Na segunda etapa do projeto, o processo formativo, os professores passaram a trabalhar com a metodologia de nivelamento, resgatando habilidades em que os estudantes apresentaram déficits. O terceiro ciclo de acompanhamento mobilizou as comunidades em geral. Nesta fase, as equipes escolares e suas respectivas CREs realizaram Pit-stop; Café com Saeb; simulados e gincanas, dentro e fora do ambiente escolar. Inclusive, foram realizados aulões voltados às disciplinas, foco na aplicação do Saeb. A quarta etapa, e última, está sendo realizada, acompanhando as CREs até a aplicação da prova, para sanar dúvidas e dar suporte.

EXPECTATIVA

Para a secretária de Estado da Educação, Ana Lúcia Pacini, o projeto tem como meta elevar a educação rondoniense, a partir dos trabalhos que foram desenvolvidos, inicialmente. “Todo empenho voltado a esse projeto, busca fortalecer as nossas escolas, com os resultados que almejamos para os nossos estudantes, a partir da avaliação”, pontuou.

Fonte: Governo RO