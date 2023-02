Para os amantes de massa, aprenda a fazer: Macarrão ao molho de queijo

Reprodução/Redes sociais – 20.02.2023 Chuvas provocaram estragos em São Sebastião (SP)

As equipes de resgaste encontraram no fim da tarde desta terça-feira (21) uma criança de três anos sob os escombros em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade pelo iG.

Inicialmente, um funcionário próximo ao prefeito Felipe Augusto (PSDB) informou que três crianças haviam sido resgatadas com vida do local. Horas depois, foi confirmado o equívoco e que apenas um criança foi encontrada no local.

Ainda não há informações sobre o nome da vítima. Segundo as autoridades, ela foi encontrada na Vila Sahy, uma das regiões mais atingidas pelas chuvas no fim de semana.

O Corpo de Bombeiros não informou o estado de saúde das vítimas e nem para qual hospital foram encaminhadas. A corporação ressaltou que as buscas devem continuar durante a noite e madrugada desta quarta-feira.

A Defesa Civil ressaltou a preocupação com as chuvas que atingem o litoral norte do estado nesta noite. Há expectativa de 200 milímetros de chuva, o que poderá provocar novos deslizamentos de terra e prejuízos às buscas de vítimas.

Até o momento, 46 pessoas morreram em decorrência das chuvas que atingiram o litoral paulistano. Dessas, 45 são de São Sebastião e uma em Ubatuba.

As equipes de resgate acreditam haver mais de 40 desaparecidos. Outras 4 mil pessoas estão abrigadas em cidades da região, no ginásio de São Sebastião ou no Instituto Verdescolas, próximo à Vila Sahy, que virou ponto de informações sobre desaparecidos e posto de atendimento médico para casos simples.

O volume de chuvas registrado no litoral de São Paulo neste fim de semana foi o maior já registrado no Brasil, segundo a MetSul. A média foi de 600 mm em uma única madrugada.

Fonte: IG Nacional