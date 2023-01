Para reforçar apoio ao homem do campo, Ariquemes recebe veículo e implementos agrícolas

Presidente Alex Redano indicou os recursos e a agricultura familiar vai ser contemplada com os benefícios

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), participou na manhã desta segunda-feira (23), da solenidade de entrega de um veículo Renault Kwid, de duas carretas basculante agrícolas e duas despolpadeiras, que fazem parte de um grande investimento, da ordem de R$ 700 mil, assegurado pelo deputado junto ao Governo, em parceria com a prefeitura de Ariquemes, que aplicou uma contrapartida de R$ 191 mil no convênio.

“O apoio ao setor produtivo sempre tem prioridade no nosso mandato, com uma atenção especial para a agricultura familiar. A prefeitura de Ariquemes tem atuado para aplicar os recursos e com o apoio do Governo, temos levado benefícios para as famílias do campo, e vamos seguir com esse trabalho”, destacou Redano.

Desse grande investimento, que garante a compra de veículos, máquinas e implementos agrícolas, boa parte já foi entregue, com outros ainda em fase de entrega, o que deve seguir ocorrendo.

Acompanhado da prefeita de Ariquemes, Carla Redano, do secretário municipal de Agricultura, Antônio Marcos, do vice-prefeito Anner Gabriel, do vereador Chico Pinheiro e demais autoridades, Redano destacou ainda o trabalho de toda a equipe da prefeita Carla, para que esse investimento fosse assegurado para o município.

Mais entregas

São aguardas as entregas de dois desidratadores, duas seladoras elétricas, cinco centrifugas de mel, dez fumegadores, duas lavadoras de alta pressão, dois fogões industriais e um liquidificador.