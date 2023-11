Pará sedia o “Diálogos Boi na Linha” nesta quinta, 16

Será realiado nesta quinta-feira (16.11) das 9h às 17h, no Carajás Centro de Convenções, em Marabá, no Pará, o evento “Diálogos Boi na Linha”, organizado pelo Imaflora e pelo Programa Boi na Linha. O propósito desse encontro é observar e discutir os desafios e as demandas relacionadas à cadeia produtiva da carne bovina e do couro na Amazônia Legal.

Reunindo representantes do governo, autoridades públicas, membros da sociedade civil, produtores e setor industrial, o evento tem como foco temas cruciais, como reinserção, práticas de pecuária sustentável, monitoramento de fornecedores indiretos, rastreabilidade, transparência e os avanços na maturidade dessa cadeia produtiva.

O estado do Pará foi escolhido para sediar esta primeira edição, permitindo a observação das práticas adotadas no estado para equilibrar a produção pecuária, a legalidade, a conservação da floresta e o respeito aos direitos dos trabalhadores do setor. Além disso, o evento busca discutir como essas práticas podem ser ampliadas e replicadas em outras regiões.