Para segurar protestos, Dino autoriza uso da Força Nacional no DF

MARCOS CORRÊA/ PR Flávio Dino assinou portaria que autoriza uso da Força Nacional no DF neste sábado

O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou o uso da Força Nacional no Distrito Federal até segunda-feira (9) para evitar protestos violentos no entorno da Praça dos Três Poderes. A portaria foi assinada neste sábado (7).

Dino atendeu um pedido da Polícia Federal, que entendeu haver perigo na movimentação de bolsonaristas na capital federal. Um ato do grupo que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está marcado para segunda.

“Além de todas as forças federais disponíveis em Brasília, e da atuação constitucional do Governo do Distrito Federal, teremos nos próximos dias o auxílio da Força Nacional. Assinei agora Portaria autorizando a atuação, em face de ameaças veiculadas contra a democracia”, disse Dino, em suas redes sociais.

Neste sábado, Flávio Dino, se reuniu com os diretores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para definir ações contra atos antidemocráticos em Brasília. Segundo Dino, as ações poderão ser configuradas como crimes federais.

Além de todas as forças federais disponíveis em Brasilia, e da atuação constitucional do Governo do Distrito Federal, teremos nos próximos dias o auxílio da Força Nacional. Assinei agora Portaria autorizando a atuação, em face de ameaças veiculadas contra a democracia — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) January 7, 2023

No encontro, o ministro ressaltou a preocupação com a movimentação na capital federal de bolsonaristas na frente do quartel do Exército. Neste sábado, por exemplo, 11 ônibus com apoiadores do ex-presidente chegaram à Brasília.

Dino relembrou a violência registrada na desocupação de um acampamento bolsonarista na frente do quartel do Exército em Belo Horizonte. Outro caso de violência aconteceu em São Paulo, durante um buzinaço na avenida 23 de Maio, uma das mais movimentadas da cidade.

“Pequenos grupos extremistas não vão mandar no Brasil”, afirmou o ministro.

Fonte: IG Nacional