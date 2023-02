Para uma viagem segura, Detran orienta condutores a realizarem manutenção de veículo

Os técnicos da Coordenação Estadual de Imunização da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, chamam atenção da população para a necessidade de completar o esquema vacinal e adesão às doses de reforço contra a covid-19.

O governo de Rondônia distribui com regularidade as vacinas às seis regionais de saúde que atendem os 52 municípios. Além disso, é um dos parceiros do Ministério da Saúde – MS, para efetivação do calendário do ano de 2023, do Programa Nacional de Vacinação. “Dia 27 inicia a primeira etapa do cronograma ministerial, com aplicação da vacina Bivalente, a chamada 5ª dose, mais um reforço contra covid-19 e aliado à guerra contra esta doença. A distribuição da vacina para as regionais está prevista para semana que antecede o dia marcado”, disse o governador Marcos Rocha.

DISPONIBILIDADE

De acordo com os técnicos da coordenação estadual de imunização da Agevisa, as vacinas para atualização do esquema vacinal e doses de reforço estão disponíveis nas salas de imunização dos municípios. o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, ressaltou que, “o governo do Estado planeja realizar ações de multivacinação que fortaleçam a execução do calendário de vacinação planejado pelo Ministério da Saúde. Temos como meta elevar a cobertura vacinal como forma de proteção à saúde da população, portanto precisamos garantir a distribuição regular dos imunizantes, apoio técnico e atividades em parceria com as prefeituras”.

Fonte: Governo RO