Paraná espera bater recorde na produção do milho safrinha

Depois de sofrer com as chuvas torrenciais e inundações que atingiram o estado no mês de novembro, o Rio Grande do Sul recebeu uma boa notícia: o desenvolvimento da soja plantada tem sido satisfatórios, segundo os técnicos.

A área semeada alcançou 90%, recuperando parcialmente o atraso ocasionado pelas condições adversas de excesso de chuvas e elevada umidade do solo, fatores que dificultaram a correta deposição de sementes e a expansão dos cultivos.

Os volumes acumulados de chuva resultaram em sinais visíveis de erosão, sobretudo em áreas de plantio convencional. Mesmo no sistema de plantio direto (SPD), o volume e a intensidade das chuvas excederam a capacidade de absorção de água no solo. Em áreas com SPD consolidado, a infiltração foi mais eficiente, minimizando os danos por erosão.

Apesar dos desafios climáticos, o desenvolvimento das culturas é satisfatório, especialmente nas lavouras semeadas a partir de 15 de novembro. Nessas áreas, as plantas apresentam crescimento vigoroso e estrutura mais robusta, com menor distância entre trifólios e caules mais espessos.

As lavouras semeadas no início do período do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), entre 20.10 e 10.11, também se recuperaram bem, demonstrando uma emissão de folhas novas bem desenvolvidas.

Fonte: Pensar Agro