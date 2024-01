Paraná inicia plantio do milho safrinha enquanto colhe a 1ª safra

Em 2023, houve um aumento no faturamento total das atividades agropecuárias nos estados do Acre, Amazonas e Roraima, conforme dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), refletindo o crescimento do setor agrícola na região Norte do Brasil.

No Acre, o Valor Bruto da Produção (VBP) subiu de R$ 2,48 bilhões em 2022 para R$ 2,54 bilhões no último ano. Apesar do aumento modesto em termos percentuais, isso evidencia a consistência do segmento agropecuário no estado. O Acre se destaca pela produção de carne bovina, mandioca e milho, elementos fundamentais na estrutura agroindustrial regional.

No Amazonas, o VBP aumentou de R$ 2,65 bilhões em 2022 para R$ 2,85 bilhões em 2023. Destacam-se na região a produção de mandioca, pecuária de corte, banana e ovos.

Roraima, por sua vez, teve um dos maiores acréscimos no VBP na região Norte no ano passado. O faturamento do estado atingiu R$ 2,23 bilhões, representando um aumento de 84% em relação a 2022, quando alcançou R$ 1,21 bilhão. Esse significativo salto foi impulsionado principalmente pela produção de soja, que passou de R$ 377 milhões em 2022 para expressivos R$ 994 milhões em 2023.