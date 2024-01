Paraná reduz estimativas da safra de soja e milho 2023/24

Nesta sexta-feira (26.01), o Departamento de Economia Rural (Deral), órgão do governo paranaense, divulgou a redução das estimativas da safra de soja e milho para o verão 2023/24 no Paraná. As alterações são atribuídas ao calor intenso e à escassez de chuvas, impactando a produção agrícola no estado.

A previsão para a safra de soja, uma das principais culturas do Paraná e um dos maiores polos produtores do país, foi ajustada para 19,2 milhões de toneladas. Isso representa uma queda de 11,9% em comparação com a previsão anterior. Além disso, a área destinada ao cultivo de soja também foi revisada para pouco mais de 5,7 milhões de hectares, em comparação com os 5,8 milhões de hectares previstos anteriormente.

A primeira safra de milho, por sua vez, teve sua estimativa reduzida para 2,6 milhões de toneladas, comparada às 2,9 milhões de toneladas anteriormente previstas. A área plantada foi ajustada para 291,5 mil hectares, refletindo uma redução de 5,6%.

Edmar Gervásio, analista de soja do Deral, destacou que, em comparação com a segunda safra, para a qual são previstas 14,5 milhões de toneladas, a primeira safra é considerada pequena. Ele ressaltou que, apesar das adversidades, as chuvas recentes têm favorecido o plantio, proporcionando condições ideais.

O relatório do Deral aponta que as chuvas observadas nos últimos dias têm contribuído para o plantio em condições propícias, e a expectativa é de que a semeadura se fortaleça a partir de fevereiro. A monitorização contínua será essencial para avaliar o impacto dessas condições climáticas na produção agrícola no Paraná.

Fonte: Pensar Agro