Paratletas de Rondônia recebem uniformes através de doação do projeto “Pintando a Liberdade”

Entre os dias 10 e 16 de dezembro acontece na cidade de Niterói (RJ), o “Campeonato Brasileiro de Basquetebol em Cadeiras de Rodas”. A equipe de 15 jogadores, que representa Rondônia, utiliza para a competição 30 jogos de uniformes doados pelo Governo do Estado. Os atletas pertencem à instituição Sociedade Vida Ativa, que tem como objetivo a inclusão social de pessoas com deficiência, desenvolvendo atividades voltadas à melhoria de vida através do esporte. Os uniformes doados foram produzidos dentro do Sistema Penitenciário, por meio do Projeto Pintando a Liberdade, que utiliza mão de obra reeducanda na confecção de uniformes e outros materiais esportivos, como bolas e redes.

O atleta de basquetebol e servidor público, Daniel Alves de Souza afirmou que, o apoio da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), foi fundamental à equipe de basquetebol em cadeiras de rodas. “É a primeira vez que recebemos esse apoio, mas significa que o projeto implantado pelo Estado vem fazendo grande diferença na vida do segmento esportivo, além de ser importante na ressocialização e na reinclusão social”, pontuou.

O secretário da Sejus, Marcus Rito ressaltou que, a secretaria está à disposição da sociedade. “Com a divulgação do Pintando a Liberdade, várias entidades nos procuram em busca de apoio, e o objetivo é ajudar a maior quantidade possível. Sabemos a importância da prática esportiva na saúde física e mental da população, além disso, quanto mais demandas o Estado receber, maior será o volume de trabalho nas unidades prisionais, o que diminui a ociosidade e ressocializa por meio da disciplina e compromisso, adquiridos com o trabalho diário”, finalizou.

Fonte: Governo RO