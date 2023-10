Parceria do MPRO e Hospital de Amor leva exames gratuitos de mamografia e papanicolau para a Vila Princesa em Porto Velho

O Ministério Público de Rondônia abriu na segunda-feira (23/10) o prazo de inscrições para a palestra do jornalista Marcelo Canellas, com o tema ‘Direitos Humanos e Informação’. A atividade integrará programação da solenidade de entrega do 12º Prêmio MPRO de Jornalismo, que ocorrerá em 16 de novembro, às 19h, no auditório do edifício-sede da Instituição, em Porto Velho.

Com mais de 30 anos de experiência no gênero reportagem, o jornalista discorrerá acerca da sua atuação na produção de grandes matérias, pontuando a importância da apuração, pesquisa, captação de histórias e de personagens para um trabalho que resulte na almejada transformação social. A abordagem, expressa na volumosa e rica obra do jornalista, mostrará ainda a relevância do sistema de Justiça e o papel do Ministério Público como fonte da imprensa.

Esta é a segunda vez que Marcelo Canellas participa do Prêmio MPRO de Jornalismo. O profissional esteve presente na primeira edição do concurso há 12 anos. Canellas é cronista, jornalista e documentarista. Por 33 anos atuou como repórter especial de diversos programas da Rede Globo e figura no ranking do portal Jornalistas & Cia como um dos 10 repórteres mais premiados de todos os tempos.

A palestra do profissional será aberta a profissionais de imprensa, acadêmicos, membros e servidores do MPRO e ao público em geral. Interessados deverão formalizar inscrições na página da Escola Superior do Ministério Público de Rondônia (EMPRO). A atividade oportunizará emissão de certificado a inscritos.

Inscrições – Para formalizar a participação, o usuário deverá acessar a Para formalizar a participação, o usuário deverá acessar a página da EMPRO , no site do MPRO, clicando no ícone ‘Entrar’, localizado no canto superior direito da tela. Em seguida, marcar a opção ‘Login’ – ‘Cadastrar-se’. Ao fazer o preenchimento da ficha eletrônica, o público externo da Instituição deverá desativar a opção “Sou do Ministério Público’. Após salvar, o sistema retornará para a página de ‘Login’, que levará para a plataforma de inscrição do evento.

Prêmio – Com o tema “O protagonismo do Ministério Público na manutenção da democracia e construção da cidadania”, o 12º Prêmio MPRO de Jornalismo teve as inscrições encerradas em 2 de outubro. Este ano, a premiação concederá, ao todo, o montante de R$ 75 mil, dividido nas categorias de Webjornalismo, Telejornalismo, Cinegrafia e Destaque Acadêmico.