Parceria entre Agevisa e Semusa leva ações de combate às hepatites virais à Unidade de Saúde em Porto Velho

Como parte da extensa programação de eventos alusivos ao “Julho Amarelo”, quando se realiza a campanha nacional de conscientização sobre as hepatites virais, que são doenças que atacam o fígado, a Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, juntamente com o município de Porto Velho, promoveu nesta quinta-feira (27), um dia de atividades na Unidade de Saúde da Família Renato Medeiros, localizada na Rua Magno Arsolino, nº 1456, Bairro Cidade do Lobo, zona Sul da Capital.

Foram desenvolvidas diversas ações como oficina de produção de hipoclorito caseiro, consultas médicas, testes rápidos, distribuição de preservativos masculinos e femininos, vacinas e palestras sobre prevenção à doença.

A campanha “Julho Amarelo” é realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com estados, municípios e organizações não governamentais. O objetivo é promover a prevenção das hepatites virais, informar a população sobre os sintomas e riscos da doença, e incentivar a realização de exames de diagnóstico.

Ao parabenizar os profissionais e entidades envolvidas na campanha do “Julho Amarelo”, o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima disse que, “este ano está havendo uma grande mobilização e engajamento nas várias ações, tão importantes para a saúde pública. Diagnosticar a hepatite precocemente é a melhor forma de obter maiores chances de eficácia com o tratamento”, concluiu.

PROGRAMAÇÃO

Segundo a coordenadora técnica estadual das hepatites virais da Agevisa, Francilene Alves de Miranda, a programação de atividades teve início no dia 6 de julho e segue até o dia 11 de agosto. Nesta sexta-feira, em parceria com equipe de profissionais do Pronto Socorro João Paulo II, haverá palestras pela manhã na unidade de Assistência Médica Intensiva – AMI, na zona Sul, e à tarde no João Paulo II. De acordo com Francilene Miranda, ao longo do mês de julho, equipe do Cemetron e da Agevisa estão fazendo testes rápidos para hepatite B e C, e para HIV e sífilis, em servidores.

A programação segue no sábado (29), na unidade de saúde José Adelino e na segunda-feira (31), na Base Aérea. No dia 11 de agosto, em parceria com uma instituição de ensino superior e a Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, haverá testagem rápida, ciclo de palestras e orientações, além da distribuição de preservativos masculinos e femininos para acadêmicos da área de saúde de instituições de ensino superior.

Fonte: Governo RO