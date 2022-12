Parceria entre Detran e municípios é destaque durante encontro em Colorado do Oeste

Com o tema a Municipalização de Trânsito e o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatran, aconteceu no município de Colorado do Oeste um encontro que reuniu, especialistas em transito, autoridades políticas e a população, na oportunidade a diretora-geral adjunta do Departamento Estadual de Trânsito – Detran de Rondônia, Benedita Aparecida de Oliveira, fez um balanço das ações desenvolvidas pelo órgão no estado.

Segundo a diretora, o Detran tem trabalhado junto aos prefeitos dos 52 municípios do Estado com políticas públicas voltadas à segurança no trânsito, por meio da Municipalização e do Pnatrans, e que vem alcançando resultados expressivos.

Durante o encontro, o vice-prefeito de Colorado do Oeste, João Batista Pereira agradeceu o Detran pela parceria de trabalho com os municípios nos últimos quatro anos, “tenho 30 anos nesse seguimento, eu nunca vi em gestões anteriores o departamento discutir políticas de trânsito e projetos com os municípios”, disse João Batista.

O governador Marcos Rocha ressaltou a importância das parceiras para que o departamento possa desenvolver o seu trabalho, levando assim a segurança necessária para a população. “Trabalhamos com o objetivo de fazer chegar aos cidadãos as políticas públicas e as melhorias para o trânsito ”, ressaltou o governador.

Fonte: Governo RO