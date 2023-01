Parceria entre Sedec e Federação de Xadrez garante aulas gratuitas para fomentar habilidades intelectuais

Com a intenção de fomentar a prática de esportes, a Hub.RO Coworking Incubadora de Empresas, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec e em parceria com a Federação Rondoniense de Xadrez Escolar – FRXE, está disponibilizando, até março, aulas gratuitas de xadrez na sala superior da Hub.RO, no Porto Velho Shopping. Interessados em participarem das aulas devem se inscrever previamente pelo site da Federação Rondoniense de Xadrez Escolar (https://frxero.com.br/).

Para o presidente da Federação Rondoniense de Xadrez Escolar, Ovídio Amélio, a modalidade é importante no desenvolvimento de habilidades intelectuais. “A Federação é uma instituição sem fins lucrativos e vem organizando parcerias e diversos eventos. A parceria entre o governo e a Federação é uma oportunidade para pessoas de todas as idades terem conhecimento e noção do xadrez que é referenciado entre a arte e a ciência como uma prática de sucesso como meio de estratégia e tática”, afirmou o presidente.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que o xadrez é uma importante ferramenta que fortalece a concentração, planejamento e capacidade de tomar decisões rápidas e precisas. “Que todos possam utilizar a experiência e habilidade adquiridas como base para escolhas assertivas em decisões futuras, durante o dia a dia”, enfatizou o governador.

INSCRIÇÃO

As aulas serão de nível básico e aceitarão os seguintes públicos: categoria mirim, infantil, juvenil, universitário, adultos e idosos. Serão entre 10 a 20 alunos por aula e cada aula será em um dia alternado, com a duração de 1 hora; o curso básico corresponde a 4h de aula.

Fonte: Governo RO