PARCERIA Prefeitura de Porto Velho compartilha informações e modelo de gestão com demais municípios

Planejamento e investimento cresceram para atender à expansão de Porto Velho nos últimos anos

Em 109 anos de história, Porto Velho assistiu a uma rápida expansão do seu núcleo urbano. Novos bairros, surgidos a partir de loteamentos e ocupações, foram dando cara à atual Porto Velho. Para integrar essas novas áreas, a Prefeitura investiu, nos últimos anos, em obras de infraestrutura, lazer e serviços públicos.

O Parque Amazônia, na zona Leste, é um exemplo mais recente desse fenômeno. Criado como um loteamento, o município já iniciou o processo de regularização desta área, levando para ela uma série de benefícios, como drenagem, pavimentação e unidades escolares. A mais recente obra entregue pela Prefeitura, no entanto, é a que tem tido maior impacto no dia a dia da comunidade.

Fruto de emenda parlamentar da ex-deputada federal Mariana Carvalho, a Praça da Juventude foi entregue, neste ano, pelo prefeito Hildon Chaves. “Essa praça é muito bem aproveitada pela população do bairro. Desde as primeiras horas do dia já tem morador caminhando, e à tarde as crianças curtem cada pedacinho da praça. Costumo dizer que o Parque Amazônia tem a cara desse novo momento da cidade”, afirma Vânia Barbosa que é presidente da associação de moradores.

PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA

A Praça da Juventude, assim como tantas outras, nasceram dentro da Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc). Ao todo, mais de R$ 1,6 milhão foi investido na construção deste local, com parte do valor oriundo de emenda parlamentar, além de contrapartida da Prefeitura.

“Quando se trata de recurso federal, é preciso muito planejamento e sintonia para que o valor não retorne à Brasília. Por isso, nós aqui da Semesc trabalhamos desde o planejamento orçamentário, elaboração do projeto, tratativas como os ministérios ou Caixa Econômica Federal, até a fiscalização, entrega das obras, com a aprovação da prestação de contas. Isso tudo garante que a Prefeitura consiga entregar esses espaços em tempo hábil e a população possa desfrutar”, detalha a secretária da Semesc, Rosineide Kempim.

Atualmente, Porto Velho tem mais de R$ 270 milhões em obras em execução. São exemplos os trabalhos de infraestrutura urbana, como a drenagem e pavimentação de ruas nos bairros Três Marias, Novo Horizonte, Igarapé, Cidade do Lobo e no próprio Parque Amazônia. Entrando na lista, ainda, a Estrada dos Periquitos que terá 2,4 quilômetros de pavimentação com drenagem, meio-fio e sarjeta. Além da Praça da Juventude, outros espaços de lazer também já fazem parte do dia a dia cidade, como a recém-entregue Praça das Camélias, Praça do Alphaville, Flamboyant e Praça 22 de Dezembro, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, e o Ecoparque do Mocambo, na região central.

SAÚDE E EDUCAÇÃO

Com a expansão da cidade e distritos, o município entendeu que duas áreas da administração demandam mais investimentos, no caso a saúde e a educação. O resultado é que hoje obras de unidades de saúde e escolas avançam, enquanto novos projetos nascem para atender ao aumento populacional e o surgimento de bairros. Entram na lista, a reforma da Maternidade Municipal de Mãe Esperança, da Policlínica Rafael Vaz e Silva, que contará com uma nova estrutura e ainda um novo Centro de Diagnóstico por Imagem, totalmente novo e da Unidade Básica de Saúde (UBS) São Sebastião, a reforma da UBS do distrito de Vista Alegre do Abunã, entre outras.

Ainda estão em elaboração os projetos para a construção de Unidades Básicas de Saúde no Cristal da Calama, Morar Melhor, Orgulho do Madeira e no Distrito de Extrema, ampliando ainda mais a rede de atendimento do SUS e garantindo dignidade à população. Na área da educação, as obras resumem bem esse momento de expansão, como a construção de escolas nos condomínios populares Cristal da Calama e Orgulho do Madeira, além de outras unidades como a Escola Maria Casaroto Abatti (Vista Alegre do Abunã), reforma da Escola Padre Chiquinho, entre tantas outras. Voltando a Praça da Juventude, uma declaração de Vânia resume bem a satisfação dos moradores com o atual momento vivido pela capital.

“Eu não nasci aqui, mas sou porto-velhense de coração. Vejo que a cada dia a nossa cidade cresce e avança ainda mais. Assim como essa praça, outros sonhos antigos começam a sair do papel, como a rodoviária. Por tudo isso, tenho, cada dia, mais orgulho em dizer que vivo em Porto Velho. Parabéns”, finaliza a moradora.

