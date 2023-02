PARCERIA – Prefeitura prestigia cerimônia de posse da nova diretoria e do Conselho Deliberativo do Sebrae-RO

Instituição é parceira do Município em diversos setores

Representando a Prefeitura de Porto Velho, o secretário-geral de Governo, Fabricio Jurado, participou na noite de sexta-feira (3) da posse oficial da nova diretoria executiva e do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae em Rondônia. A cerimônia aconteceu na Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia (Ameron) e contou com a presença de diversas autoridades, como o vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves.

Entre os empossados estavam o presidente do CDE, Darci Agostinho Cerutti; o vice-presidente do CDE Rondônia, Marco Cesar Kobayashi, o novo diretor-superintendente, Clébio Billiany de Mattos; o novo diretor administrativo-financeiro, Eduardo Fumyari Valente; o novo diretor técnico, Alessandro Crispim Macedo. E ainda os membros do Conselho Fiscal do Sebrae, constituído pelos titulares Daniela Godoy Lacerda, Genivaldo Gonçalves Pereira de Campos e Siárxeres Régis de Lima Neri. Os membros suplentes são Sérgio Vilhena de Mello, José Armando Bueno de Almeida e Ricardo Pianta Rodrigues da Silva.

Ao longo dos últimos anos da gestão Hildon Chaves, o Sebrae Rondônia trabalhou em parceria com o município em diversos projetos em áreas variadas, como empreendedorismo, construção civil, turismo, cadeia produtiva, entre outros. Entre os mais recentes estão o Mapeamento do Ecossistema de Inovação de Porto Velho, desenvolvido pelo Sebrae-RO, em parceria com a Prefeitura, por intermédio da Agência de Desenvolvimento (ADPVH), que apresenta informações de como viabilizar o desenvolvimento tecnológico e a inovação, com o foco na construção coletiva do desenvolvimento do município, e o “Meetup Ecossistema de Inovação – Os caminhos que levam as cidades a serem mais inteligentes e inovadoras”, evento que discutiu o ambiente de inovação no contexto do município de Porto Velho.

Também são destaque o Programa de Capacitação para os Empreendedores do Município (Procem), a parceria para desburocratizar os licenciamentos para construção civil e estimular o investimento empresarial na cidade, gerando um ambiente favorável aos pequenos negócios e o trabalho de incentivo à inovação, tecnologia e promoção da educação empreendedora no campo.

“Primeiro, é uma honra poder representar o prefeito nesse evento de posse da nova diretoria executiva do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, que vem trabalhando junto com a Prefeitura através de parcerias, convênios em vários projetos de todas as áreas e a Agência de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, da qual o Marcelo Thomé é o presidente, e é quem tem feito essa ponte com o Sebrae. A instituição sempre esteve aberta a essa parceria com o Município, nós sempre tivemos total apoio do Sebrae e da mesma forma a Prefeitura também está de portas abertas sempre que precisarem. São parcerias em prol do município e da população no geral”, disse Fabricio Jurado.

