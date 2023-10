PARCERIAPorto Velho assume a vice-presidência do Conselho Nacional de Secretários de Educação de Capitais

Semed tem desenvolvido projetos para transformação do ensino no município

Compartilhando as conquistas e o trabalho desenvolvido na área da educação, a Prefeitura de Porto Velho se fez presente no último encontro do Conselho Nacional de Secretários de Educação de Capitais (Consec), que aconteceu na cidade de São Paulo.

Na ocasião, Gláucia Negreiros, secretária municipal de Educação (Semed) de Porto Velho, assumiu a vice-presidência do conselho. O objetivo é compartilhar esforços e experiências na área do ensino público. O evento reuniu todas as capitais brasileiras, além de parceiros e organizações do terceiro setor da educação, como o projeto Todos Pela Educação e a Fundação Lemann, entidades já parceiras da Prefeitura de Porto Velho.

“Estamos tendo a oportunidade de discutir, junto com outras capitais, as especificidades e desafios da educação nas capitais brasileiras. É uma satisfação mostrar a transformação que estamos promovendo a partir das nossas escolas”, declarou a secretária da Semed, Gláucia Negreiros.

A educação tem sido uma das áreas de maior transformação durante as duas últimas gestões. Projetos como o programa “Trilhos da Infância”, por exemplo, nasceu da necessidade de fortalecer o desenvolvimento da criança e o vínculo entre familiares, comunidade em geral e escolar.

