PARCERIAPrefeitura recebe alunos de Administração Pública para discutir desafios e propostas para a gestão 

Contemplados devem ficar atentos aos dias e horários marcados

Beneficiários de imóvel do Porto Bello I estão sendo convocados a comparecerem na segunda (9) e terça-feira (10) na agência sede da Caixa Econômica Federal, na avenida Carlos Gomes, nº 660, para assinatura dos contratos.

No edital publicado nesta sexta-feira (6) no Diário Oficial é possível consultar o dia e horário de cada contemplado para a realização das assinaturas. Clique aqui para conferir.

No dia 18 de outubro, às 10h, a Prefeitura de Porto Velho e o Governo do Estado farão a entrega do empreendimento.

Ao todo, são 272 famílias contempladas. As obras do Porto Bello I ficaram paralisadas por gestões passadas, sendo retomadas pela Prefeitura de Porto Velho com investimentos próprios.

Texto: SMC

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO