PARCERIAProdutores do Assentamento Joana D’Arc recebem palestra sobre Sistema OCB/RO e Cooperativas

Projeto é uma parceria da Semagric, Emater e Sebrae, com foco na mandiocultura

Produtores rurais do Assentamento Joana D’Arc participaram, na última sexta-feira (1º), de uma palestra informativa sobre o sistema OCB/RO (Organização das Cooperativas Brasileiras de Rondônia) e o conceito de cooperativas, com foco no Projeto Mandiocultura. O evento ocorreu através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), o Sebrae e a Emater.

O objetivo da palestra foi esclarecer a importância das cooperativas no desenvolvimento econômico e social da região, com foco especial no projeto Mandiocultura, cuja finalidade é promover o cultivo da mandioca como uma alternativa sustentável de produção agrícola no Assentamento Joana D’arc.

No encontro, foram destacados os benefícios das cooperativas, que incluem o fortalecimento da economia local, o acesso a recursos financeiros e tecnológicos, e o aumento da capacidade de negociação dos agricultores e produtores locais. O Sebrae vai oferecer treinamento e capacitação para os membros das cooperativas, visando aprimorar suas habilidades de gestão e produção.

A Semagric e a Emater vão apoiar o projeto Mandiocultura, oferecendo assistência técnica, consultoria e recursos financeiros para os agricultores interessados em se envolver no cultivo da mandioca. Essa iniciativa visa não apenas diversificar a produção agrícola na região, mas também criar oportunidades de emprego e renda para a comunidade.

Texto: SMC

Foto: Thiago Silva/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO