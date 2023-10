PARCERIARua de Lazer será realizado no bairro Eletronorte durante o projeto “Crianção”

Evento será realizado no dia 11 de novembro em comemoração ao Dia das Crianças

O Bairro Eletronorte, zona Sul da capital, vai receber mais uma edição do projeto Rua de Lazer. O evento é promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de esporte e lazer (Semes). A parceria foi firmada em reunião realizada na última quinta-feira (5), entre a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o adjunto Edilson Pacheco, e o pastor Rosivaldo da Silva. O evento será realizado no dia 11 de novembro na Igreja Metodista Wesleyana, que fica no bairro Eletronorte.

De acordo com o pastor, é uma parceria que promete aumentar ainda mais o trabalho que já é realizado na igreja. “Nós realizamos todos os anos aqui na igreja o projeto “Crianção”, que tem como objetivo proporcionar um dia especial para as crianças com brincadeiras, distribuição de lanches, brinquedos e muitas outras atividades. Por isso, com o apoio do projeto Rua de Lazer, as famílias terão a oportunidade de se divertir muito mais”, disse.

O projeto Rua de Lazer é destinado ao público em geral e tem como objetivo oferecer atividades esportivas, recreativas e brincadeiras de gratuitas. Durante a realização do evento serão oferecidas diversas atividades como por exemplo: pebolim, corrida de saco, basquete, pintura facial, desenho em papel, pula-pula, futebol de travinha e muitas outras brincadeiras que serão desenvolvidas durante o projeto Crianção.

De acordo com o secretário-adjunto, Edilson Pacheco, o projeto Rua de Lazer tem como objetivo percorrer diversas localidades com o intuito de proporcionar alegria para os moradores. “Estamos no período de comemoração do mês das crianças, é muito gratificante ver o sorriso delas. E no bairro Eletronorte não vai ser diferente, vai ser um dia especial para todos”, conclui Edilson Pacheco.

Segundo a secretária da pasta, Ivonete Gomes, esse é o início da parceria entre a Semes e a Igreja Metodista Wesleyana do bairro Eletronorte. “Estamos felizes com esse primeiro encontro onde ficou estabelecida a realização da Rua de Lazer na zona Sul. Os moradores podem esperar outras novidades que ainda estamos alinhando, e tão logo vamos desenvolver outras atividades no bairro”, finaliza a secretária.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO