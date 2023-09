Parcerias entre prefeituras e Caerd: Deputado Edevaldo Neves quer garantir eficiência

O deputado Edevaldo Neves (Patriota) apresentou um requerimento ao governo do estado de Rondônia, solicitando informações detalhadas e ações concretas da casa civil e da Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd) relacionadas à programação e ao planejamento de obras que serão realizadas em colaboração com os municípios de Rondônia.

O objetivo do requerimento é garantir que a execução de obras em conjunto entre as prefeituras municipais e a Caerd ocorra de forma eficiente e bem planejada, evitando prejuízos e transtornos para a população. A coordenação adequada dessas obras é fundamental para assegurar que os serviços essenciais, como abastecimento de água e saneamento, sejam mantidos ou aprimorados, sem causar interrupções desnecessárias.

O deputado Edevaldo Neves ressalta a importância da transparência e da comunicação eficaz entre as autoridades estaduais e municipais para garantir que as obras sejam realizadas de maneira coordenada e que a população seja informada sobre os planos e prazos. Além disso, ele enfatiza a necessidade de evitar impactos negativos nas comunidades locais durante o processo de construção.

A busca por informações detalhadas sobre a programação das obras e os planos de execução demonstra o compromisso do deputado com o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos de Rondônia. A resposta do governo do estado às suas solicitações contribuirá para uma gestão mais eficiente e transparente das obras em parceria com as prefeituras municipais.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO