Parlamentar esteve no Distrito de Estrela de Rondônia em Presidente Médici

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) participou nesta sexta-feira (13) de um encontro importante com mulheres do Distrito de Estrela de Rondônia na cidade de Presidente Médici, realizado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), escritórios regionais de Ji-Paraná e do Distrito. O assunto principal foi sobre a prevenção do câncer de mama e colo do útero.

“Muitas dessas doenças, em especial o câncer em suas diversas formas, podem ter sua origem no consumo de alimentos com elevados percentuais de agrotóxicos”, declarou. A deputada tem desenvolvido ações importante de saúde em todo estado, por meio da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, onde é presidente do poder legislativo, com objetivo de descentralizar e melhorar os atendimentos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) para todos.

Mulheres no evento da Emater sobre Outubro Rosa (Foto de Andrea Mendes)



O evento foi realizado com o objetivo de informar a população sobre as medidas e os cuidados mínimos necessários que devem ser adotados como forma de prevenção. O público teve acesso a aferição de pressão arterial, exame de taxa de glicose, palestras sobre empoderamento das mulheres, programa de habitação rural, autoestima e autocuidado. A atividade aconteceu na escola Emburana de Estrela de Rondônia. A programação faz parte das ações do Outubro Rosa, que promove conscientização sobre o câncer de mama, com objetivo de reduzir a incidência e mortalidade pela doença.

Por Francisco Costa / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO