Espaços contam com estrutura apropriada inclusive para atividades noturnas

A prática de atividades físicas como caminhadas, vôlei, futebol de campo ou de areia, e ainda a reunião entre familiares e amigos para conversar e fazer piquenique tem espaços públicos próprios: o Parque Circuito Doutor José Adelino e o Parque Jardim das Mangueiras, mais conhecido como Skate Parque.

O Parque Circuito é uma das mais populares opções de lazer na capital. O local já faz parte da programação de muitos moradores e é ideal para quem busca fazer atividades físicas e ter um tempo em meio à natureza durante o dia e à noite. Localizado na avenida Lauro Sodré, bairro Nacional, o local funciona diariamente das 5h às 22h.

Quem chega encontra uma grande área verde com grama aparada, iluminação com lâmpadas modernas de LED, e também oferece mesas e bancos, um quilômetro de pista de caminhada, campo para futebol e vôlei de areia, playground, banheiros e um chuveirão, além de parquinho para a criançada se divertir.

SKATE PARQUE

O Skate Parque é uma outra opção para todas as famílias, especialmente as crianças e adolescentes neste período de férias escolares. A população pode fazer exercícios, caminhadas e passeio ao ar livre, contemplando as belezas naturais do espaço.

O parque fica no cruzamento das avenidas Guaporé e José Vieira Caúla, na região Leste de Porto Velho. Com uma área bastante agradável, o espaço conta com diversas espécies de plantas nativas e frutíferas, além de nascentes de água. No espaço público a população pode usufruir de pista de caminhada pavimentada, quadras esportivas, pista de skate e patins, brinquedos para as crianças, academia ao ar livre e amplo espaço para piqueniques.

O Skate Parque também é todo iluminado com lâmpadas de LED, sendo apropriado para caminhadas, passeios, atividades religiosas e práticas esportivas, inclusive durante a noite, com horário de funcionamento diariamente das 5h à meia-noite.

OUTROS ESPAÇOS

A Prefeitura de Porto Velho informa que o Parque Natural de Porto Velho se encontra fechado para reforma e revitalização, e o Parque da Cidade, após o Natal Porto Luz 2023, fechou para a retirada da decoração natalina e manutenção, para em breve estar de portões abertos à população.

