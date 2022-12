PARQUE DA CIDADE – Coral de Libras marca encerramento da programação cultural do Natal Porto Luz

Parque ainda ficará aberto para visitação da decoração natalina até 6 de janeiro

A programação cultural do Natal Porto Luz, realizada pela Prefeitura de Porto Velho no Parque da Cidade, teve fim no domingo (25) com a apresentação do coral de Libras, feito por servidores municipais. O local ainda ficará aberto para visitação das 17h às 22h até o dia 6 de janeiro.

Uma grande multidão se formou para contemplar o último dia de apresentações que ainda contou com marcha animada, teatro musical e ilha temática com personagens infantis.

“Fiquei sabendo da última noite de apresentação e por isso trouxe a minha filha. A gente vê que a Prefeitura tem investido em ações culturais e isso é muito importante para as crianças. É a primeira vez que viemos ao parque depois da reinauguração, estávamos muito empolgados para conhecer a decoração de Natal, está tudo muito bonito”, falou Anderson Santiago, pai da Maria Clara de 5 anos.

O Coral de Libras foi formado por 11 servidores municipais da saúde que interpretaram a clássica música natalina “Noite Feliz” na língua brasileira de sinais.

“A Semusa nos ofereceu um curso de Libras e, durante as aulas, nos chamaram para participar do coral. Está sendo muito especial nos apresentar para este público e incluí-los na programação. É um aprendizado necessário para quem trabalha com saúde, mas também é importante usá-lo em situações como esta. A população surda também precisa se divertir”, falou a enfermeira e componente do coral, Leusiane Alves.

Na plateia, muitas pessoas surdas aguardavam a apresentação, assim como o presidente da associação dos surdos de Porto Velho, Giovane Vasconcelos.

“Poucas pessoas ouvintes conhecem a língua de sinais. É muito importante aprender a se comunicar com todas as pessoas, principalmente para quem trabalha com saúde, já que não entender o que a pessoa quer dizer durante o atendimento pode até matar. A Prefeitura está de parabéns em ofertar o curso aos servidores e em formar essa apresentação tão linda”, disse Giovane, através da interpretação da coordenadora do coral, Zeni Silva.

Mesmo com o encerramento da programação, a população ainda poderá visitar o parque até o dia 6 de janeiro para contemplar a decoração natalina que inclui corredores de LED, árvores e ornamentos natalinos iluminados, além de uma árvore de 35 metros de altura com iluminação de LED, que a população pode entrar para tirar fotos.

EMPREENDEDORISMO

Montada no estacionamento do parque, a praça de alimentação atrai os visitantes para se deliciarem com a variedade de comidas. Cachorro quente, pastel, churros, batata frita, milho cozido, sorvete, pipoca, churrasquinho, e muito mais, podem ser encontrados nas barraquinhas de 47 ambulantes no local.

O funcionamento do parque durante o período natalino ajuda esses trabalhadores a garantirem uma renda extra, já que a maioria trabalha apenas nos finais de semana e feriados.

“Trabalhar aqui está sendo um sucesso, já que todos os dias vêm muitas pessoas visitar o parque, e por isso, todos os dias recebemos muitos clientes. A Prefeitura deixou a praça toda organizada para nós ambulantes, o que deixou o local ainda mais atrativo e bonito pra população. Estamos felizes em participar dessa festa tão bonita e ainda garantir uma renda extra”, falou a ambulante Elaine Ferreira, que é dona de brinquedos infláveis.

Os ambulantes são licenciados junto ao Departamento de Posturas Urbanas (DPU), vinculado à Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), e ainda são empreendedores do projeto Giro Empreendedor, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo (Semdestur).

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO