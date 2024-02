São 23 vans cadastradas na Semtran, que avalia a segurança do veículo e os antecedentes dos motoristas

A Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran) realizou a vistoria em 23 vans cadastradas para o transporte escolar, para cumprir a legislação e levar mais segurança aos pais de alunos, usuários desse tipo de serviço.

“É necessário passar por essa vistoria antes das aulas começarem. As vistorias servem para averiguar o funcionamento do veículo, os equipamentos de segurança, documentação do veículo e dos motoristas. Esse trabalho cumpre uma exigência legal, para poder emitir a concessão de autorização para o transporte escolar”, explicou o secretário da Semtran, Anderson Pereira.

Também nesse processo de vistoria, são cadastrados os monitores que auxiliam na segurança das crianças que são transportadas nas vans.

CLANDESTINO

Anderson Pereira aproveitou para alertar a população para evitar a contratação de serviços clandestinos de transporte escolar. “Há uma série de critérios, uma legislação específica para o transporte escolar. A nossa orientação é de não usar os meios clandestinos, por segurança. O veículo vistoriado assegura as boas condições de uso e mais segurança, pois os responsáveis precisam apresentar uma série de documentação, antes de serem autorizados”. O secretário completou, afirmando que “no caso dos clandestinos, isso não tem nenhuma garantia, nem do estado de conservação do carro e nem da conduta ou da idoneidade do motorista”.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO