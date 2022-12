PARQUE DA CIDADE – Programação do Natal Porto Luz aquece a economia

Ambulantes comemoram melhora nas vendas

Com a reabertura do Parque da Cidade no início do mês de dezembro e a programação cultural do Natal Porto Luz, o espaço, localizado na avenida Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, ganhou grande movimentação de frequentadores, que visitam o parque para tirar fotos, passear em família e se deliciar com as diversas opções de alimentos comercializados no local.

Para controle e organização do ambiente e entendendo a importância do atrativo para o aquecimento na economia durante o período de festas natalinas, o Departamento de Posturas Urbanas (DPU), vinculado a Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), licenciou 47 ambulantes dos ramos de alimentação, brinquedos e artesanato, que se cadastraram junto à Prefeitura com apresentação de documentos pessoais, pagamento de taxa de abertura de processo no valor de R$ 28,37, e posteriormente a taxa referente ao tipo de atividade desenvolvida e o espaço utilizado com base no Código Tributário Municipal – Lei 878/2021.

A ocupação do parque por ambulantes já alcançou a capacidade máxima. A expectativa é de que até o dia 6 de janeiro, com a ampla programação infantil aos fins de semana até o dia 25 de dezembro, as vendas permaneçam em ritmo acelerado. Diego Lucena é um dos comerciantes ambulantes presentes no local. Proprietário do Sorvete na Chapa Vitória, ele que normalmente vende sorvetes no Espaço Alternativo, conta que o movimento da clientela está ótimo.

“Por final de semana estou vendendo cerca de 150 sorvetes, sendo que o meu é especial, tem valor agregado, custa de R$ 14 a R$ 20 reais cada. A abertura do parque e a decoração nos ajuda muito, é um atrativo que faz a economia girar”, contou o empreendedor.

Para Ivan de Souza, conhecido no meio dos ambulantes como Ceará, o retorno também está sendo positivo. O comerciante vende opções variadas de alimentos, e tem como carro-chefe o pastel e o cachorro quente. São, em média, 2.500 vendas de cada item por semana. “Sexta, sábado e domingo são os melhores dias, mas de forma geral pra gente isso aqui tem sido nota dez, melhor ainda que o Natal do ano passado na Madeira-Mamoré. Eu diria que as vendas aumentaram em 200%”, comemorou o ambulante.

PROGRAMAÇÃO

Sexta- Feira (16/12)

Com a presença do Papai Noel

19h30 – Marcha Animada (Kira Garcez);

20h45 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez).

Sábado (17/12)

Com a presença do Papai Noel

17h45 – Marcha Animada (Kira Garcez);

19h – Espetáculo Teatral (Igreja Quadrangular);

19h30 – Apresentação de Banda Musical (EASOUDS);

20h – Teatro Musical (Kira Garcez);

21h – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez).

Domingo (18/12)

18h30 – Encontro de Fanfarras e Bandas (Especial De Natal);

20h30 – Presépio Vivente (São Tiago Maior).

Sexta-Feira (23/12)

Com a presença do Papai Noel

17h – Marcha Animada (Kira Garcez);

17h30 – Musical Jesus Esperança (Igreja Shallon);

18h – Apresentação Animação Bozó e Lelé no Reino do Natal;

19h – Alciréa e Banda Canta e Encanta Especial de Natal;

19h30 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez);

20h30 – Presépio Vivente (São Tiago Maior).

Domingo (25/12)

17h45 – Marcha Animada (Kira Garcez);

20h30 – Teatro Musical (Kira Garcez);

20h30 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez).

Texto: Renata Beccária

Fotos: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO