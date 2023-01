PARQUE DA CIDADE – Último fim de semana para aproveitar a decoração natalina em Porto Velho

A partir de segunda (9), o Parque da Cidade ficará fechado por 30 dias para desmontagem dos enfeites de Natal

Desde seu lançamento, em dezembro de 2022, o “Natal Porto Luz” já encantou milhares de crianças, jovens e adultos com a sua decoração natalina composta por corredores de LED, árvores e ornamentos natalinos iluminados, além de uma árvore de 35 metros de altura toda iluminada. Quem ainda não visitou o Parque da Cidade, tem até domingo (8), das 17h às 22h, para contemplar a decoração.

Após o encerramento deste período, o Parque da Cidade ficará fechado por 30 dias, a contar de segunda-feira (9), para que a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) faça o desmonte dos enfeites de Natal. O local será reaberto após um mês, para lazer e prática de esportes, no mesmo horário das 17h às 22h, pois durante o dia os serviços de manutenção e melhorias no espaço estarão em execução.

O parque foi reaberto no dia 3 de dezembro após grandes reformas e melhorias, com uma programação natalina especial preparada pela Prefeitura, que contou com apresentações teatrais para crianças, marcha animada, ilhas temáticas e musicais relacionados ao tema. As agendas foram encerradas no dia 25 de dezembro, mas a iluminação especial continua à disposição do público até este fim de semana, assim como a praça de alimentação que está instalada no estacionamento do local.

A Emdur reforça o pedido para que as pessoas ajudem a preservar as instalações do Parque da Cidade, que sofreu depredações desde que foi reinaugurado.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO