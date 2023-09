Participação de Rondônia no 23º Fórum Regional da Rede de Parcerias fortalece gestão de recursos recebidos da União

Para atrair investimentos de empresas internacionais em vários setores econômicos, principalmente no agronegócio, o Governo de Rondônia participou de uma missão de negócios na Expoalimentaria 2023, considerado um importante evento de alimentos da América Latina, que encerrou na sexta-feira (29), em Lima/Peru.

Durante a Expoalimentaria 2023, foram realizadas diversas atividades, como exposições de produtos, conferências empresariais, seminários e projeções culinárias. Nesse sentido, o governador Marcos Rocha, que esteve presente ao evento juntamente com a comitiva de Rondônia, definiu a participação dos empresários rondonienses na Expoalimentaria como mola propulsora de expansão de novos mercados, com a experiência no evento que reúne mais de 300 expositores de 17 países.

“É de extrema importância a presença do Estado de Rondônia na feira multissetorial. A participação no Pavilhão Brasil, foi excelente oportunidade para que os empresários do setor produtivo de Rondônia fortalecessem com várias nações ao redor do mundo. Nosso agronegócio tem dado um salto e estamos apresentando o que Rondônia tem de melhor, visando maior crescimento econômico”, disse.

AGRONEGÓCIO

O governador Marcos Rocha deixou claro o bom relacionamento com Peru. Ao participar do evento, manteve contato com a vice-ministra de Relações Exteriores e Turismo do Peru, Teresa Stella Mera Gómez, momento em que destacou o esforço dos governos do Acre e de Rondônia pelo fortalecimento desse corredor de exportação e importação, abrindo novas fronteiras para o agronegócio brasileiro no Peru e América do Sul.

PORTO DE CHANCAY

Outro destaque enfatizado pelo governador Marcos Rocha foi a visita técnica de empresários dos estados do Acre e Rondônia às obras do megaporto peruano de Chancay, já apontado como potencial futura porta para o comércio entre América do Sul e Ásia.

“Trata-se de uma grande estrutura que garantirá abertura de oportunidades e Rondônia certamente será beneficiada e poderá ampliar as exportações de produtos que chegarão à Ásia e, consequentemente, esse novo horizonte irá alavancar a economia do Estado e do país”, ressaltou.

O Porto de Chancay promete ser revolucionário, unindo o comércio à rota marítima entre os países asiáticos e a América do Sul, reduzindo o tempo e custo de transportes. O terminal portuário peruano será de grande impulsão na integração econômica da região.

Fonte: Governo RO