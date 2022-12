Participe da Campanha de Natal da Cáritas

Criada há mais de três décadas, a campanha nacional “Papai Noel dos Correios” arrecada, junto à sociedade e órgãos parceiros, presentes para crianças em situação de vulnerabilidade social e alunos da rede pública de ensino, além de estimular nelas a prática da escrita. Em 2022, o Tribunal de Justiça de Rondônia não poderia ficar de fora, afinal é, tradicionalmente, um padrinho institucional da Campanha.

Inicialmente, 300 cartas serão postas à disposição de servidores(as) e magistrados(os) nas diversas unidades da capital a fim de que sejam atendidos os pedidos expressos nas cartinhas, geralmente presentes como bolas, bonecas, carrinhos, roupas e até materiais escolares.

A Secretaria Administrativa será o ponto de entrega dos presentes, no período de 7 a 16 de dezembro. “É um momento aguardado por todos nós nessa época do ano. Não custa nada atender ao desejo dessas crianças, que depositam nas cartinhas a esperança de um presente, muitas vezes o único do ano”, afirmou a Secretária Administrativa do TJRO, Elaine Piacentini Bettanin durante a reunião que consolidou a parceria com os Correios.

Visita de Noel

A tradicional mobilização com a presença do Papai Noel também ocorrerá no edifício-sede do TJRO e no Fórum Geral, com visitas de sala em sala, para que as cartinhas sejam manuseadas e escolhidas.

Nos anos anteriores, muitos aproveitaram para fazer fotos e gravar vídeos com o bom velhinho.

Veja o vídeo do Papai Noel dos Correios

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO