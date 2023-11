Partido da Renovação Democrática, da fusão do PTB com Patriotas

Com o objetivo de garantir a manutenção e recuperação das instalações elétricas dos Centros de Esporte e Lazer (Cedel) dos bairros Areal da Floresta e do Embratel, localizados no município de Porto Velho, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) indicou ao Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), para que efetue essa solicitação, em parceria técnica com a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp).

Além da manutenção elétrica, a indicação sugere que a recuperação dos Centros de Esporte e Lazer possam incluir uma série de melhorias, como limpeza dos espaços, iluminação, pintura, reforma dos campos de futebol, das quadras de areia, quadras poliesportivas, áreas para alongamento, ralf, lanchonetes, vestiários, playgrounds, sedes da associação e pistas para caminhada.

De acordo com o deputado Alan Queiroz, é necessário garantir a conservação e melhoria das instalações do Cedel do Areal da Floresta e do Embratel. “Estamos em busca de proporcionar espaços seguros e adequados para a prática de atividades físicas e esportivas para a comunidade local”, frisou.

Por fim, a proposta apresentada pelo parlamentar é de suma importância para promover o bem-estar, a segurança e o desenvolvimento da comunidade local, além de incentivar a prática esportiva e contribuir para a promoção de um estilo de vida saudável.

Foto: Emdur/Comdecom

Texto: Ian Machado / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO