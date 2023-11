Passagem de Rafah é novamente fechada; saída de brasileiros atrasa

Gigi Ibrahim/Wikimedia Commons – 19.11.2012 Passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito

A passagem de Rafah, na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito voltou a ser fechada nesta quarta-feira (8) e com isso os 34 brasileiros que estão no território palestino, estão impedidos mais uma vez de deixar o local. A alegação para o fechamento foi a questão da segurança.

A diplomacia brasileira foi avisada da situação e com isso, civis de outras nacionalidades que tentam sair da zona de guerra também estão impedidos de deixar a região.





Raah é a única saída viável e as pessoas que deixariam Gaza nesta quarta não puderam passar para o Egito. Uma lista vem sendo organizada nos últimos dias por autoridades locais e países envolvidos no conflito com nomes de pessoas autorizadas a sair de Gaza.

Saída de brasileiros

O governo do Brasil tem negociado com Israel a retirada de brasileiros de Gaza. Mas, até agora, os nomes dos brasileiros não entraram na lista diária dos que podem passar por Rafah.

Havia uma expectativa de que o grupo de brasileiros, cerca de 34 pessoas, pudesse deixar a região nesta quinta. Agora, com o fechamento de Rafah, a saída deve ser atrasada.

