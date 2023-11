Passagem de Rafah será reaberta amanhã, dizem autoridades de Gaza

Divulgação/Governo Federal Brasileiros em Gaza

Fechada desde sexta-feira (10), a passagem de Rafah , na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, deve ser reaberta neste domingo (12), disseram as autoridades locais à agência Reuters.

O posto de Rafah é a única saída liberada por Israel para quem deseja sair de Gaza. Para poder deixar o enclave, é necessário ter autorização do país hebreu.

Com isso, cresce a expectativa que os 24 brasileiros possam deixar Gaza amanhã, já que a saída do grupo já havia sido permitida por Israel, mas a escalada do conflito impediu que o posto fosse aberto.

O governo do Brasil informou que além dos 24 brasileiros, 10 palestinos vão dar início à imigração no país e devem vir no voo de repatriação. A fronteira só é aberta para que os cidadãos com dupla cidadania consigam passar, e os grupos de ajuda humanitária consigam entrar em Gaza.

A expectativa era de que eles saíssem do enclave na sexta. Agora, o governo brasileiro espera que a ordem da lista seja mantida.

A região é o ponto de saída mais ao sul da Faixa de Gaza, em que faz fronteira com a península egípcia do Sinai. Ela é uma das três fronteiras que existe com a região palestina. As demais são Erez — uma passagem que via para Israel para as pessoas do norte de Gaza — e Kerem Shalom — também sendo uma abertura para Israel, mas estritamente comercial para mercadorias vindas do sul de Gaza. Ambas as saídas estão fechadas.

