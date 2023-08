Passarela construída com recurso do deputado Ezequiel Neiva é inaugurada em Machadinho D’ Oeste

Um benefício que ficará marcado na história da escola municipal Maria de Jesus Grilo e também para o município de Machadinho D’ Oeste. Dessa forma a diretora Edina Aparecida Nunes classificou o investimento realizado pelo deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) para a construção da passarela da escola, inaugurada no último final de semana, com a presença do prefeito Paulo da Remap, do vice-prefeito Claudio da Rondomotos e do vereador Abrahãozinho, responsável pelo pedido da passarela, e do Celso Coelho, liderança local.

Para a execução do projeto, o deputado Neiva destinou cerca de R$ 150 mil ao município. “Esse projeto beneficiará milhares de crianças, pais e profissionais

da educação em Machadinho D’ Oeste, que ficarão protegidos das chuvas e do sol durante o acesso ao estabelecimento de ensino” observou o parlamentar ao enaltecer a ação do vereador Abrahãozinho e a parceria com o prefeito Paulo da Remap.

Durante a inauguração, o prefeito destacou o trabalho do deputado Neiva em Machadinho D’ Oeste. Afirmou que é mais compromisso firmado que se torna realidade no município. “Neiva é um parlamentar muito atuante, com ações na educação, na saúde, no social e na melhoria das estradas”, disse o prefeito.

O vereador Abrahãozinho explicou que a construção da passarela era um desejo antigo da escola, dos alunos e dos pais das crianças, que sempre passaram dificuldades para deixar e buscar as crianças, principalmente no período das chuvas.

Edina Aparecida Nunes está há frente da direção há quatro anos. Ela conta que a construção da passarela representa a realização de um sonho para todos que utilizam a escola. A diretora recorda que no período das chuvas muitas crianças se molhavam, enquanto outras chegavam com toalhas na cabeça. “Toda essa dificuldade agora faz parte do passado graças ao deputado Neiva, que veio à escola, realizou reunião a pedido do vereador Abrahãozinho, firmou compromisso e cumpriu”, explicou a diretora.

Texto e foto: Nilson Nascimento / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO