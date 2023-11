Patrícia Abravanel mostrou vídeo de Silvio Santos alegrando a família em jantar: ‘Pai’

A Imperatriz Leopoldinense foi a grande campeã do grupo especial do Carnaval 2023 do Rio, tendo desfilado com a história de Lampião como enredo. Foi o primeiro título em 22 anos da Imperatriz, que voltou ao grupo especial no último Carnaval, e a nona vez que eles recebem o troféu. Confira os cliques abaixo: