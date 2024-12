Patrícia Abravanel recebe troféu de melhores do ano na Globo: ‘Ao Silvio’

Neste final de semana, o programa Domingão com Huck promoveu um encontro raro, no qual Globo e SBT transmitiram as mesmas imagens ao mostrarem Luciano Huck e Patrícia Abravanel lado da lado.

A apresentadora marcou presença na emissora concorrente para participar de uma homenagem especial do Melhores do Ano para o pai dela, o icônico comunicador Silvio Santos, que foi celebrado no palco da plim plim.

“Melhores do Ano 2024. @lucianohuck gratidão pela homenagem!”, escreveu Patrícia, nas redes sociais. “Sempre mega bem vindas”, comentou o apresentador Luciano Huck, no campo de comentários. “Que momento, que momento”, cojmentou um seguidor. Confira: