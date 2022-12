PATRIMÔNIO – Prefeitura faz apelo para que população zele pelo Parque da Cidade

Espaço foi reaberto recentemente após ampla reforma e instalação de decoração natalina

Reaberto há pouco mais de uma semana, com direito a ornamentação especial e extensa programação cultural do Natal Porto Luz, o Parque da Cidade, localizado na avenida Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, já sofre com a falta de cuidado por parte dos usuários e o vandalismo de criminosos.

Com o alto fluxo de visitantes, a maior parte do público infantil, alguns dos brinquedos instalados no local foram danificados. Considerando o prejuízo, a Prefeitura de Porto Velho reforça o pedido aos pais para que monitorem o momento de lazer das crianças. Reforça também o pedido aos usuários dos equipamentos da academia ao ar livre instalada no parque. Os brinquedos com acessibilidade para cadeirantes tiveram que ser desmontados, também devido o mau uso.

Outro apelo é quanto ao vandalismo praticado nas instalações, como os banheiros onde parte das torneiras foram furtadas, além dos prejuízos e riscos causados por ligações clandestinas de energia no local. A recomendação é para aqueles que visualizarem qualquer ato de vandalismo, que acionem a administração do parque ou o profissional de vigilância presente no local.

Durante todo o ano de 2022, o Parque da Cidade passou por uma ampla reforma e revitalização, além da decoração muito especial para receber as famílias nesse momento das festividades de fim de ano. Houve reforma no campo de futebol, quadra de areia, instalações hidráulica e elétrica e dos brinquedos.

A Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) é a responsável por todo o serviço realizado no parque, pela decoração natalina, que inclui uma árvore de 35 metros de altura com iluminação de LED. O parque ficará aberto todos os dias das 17h às 22h até o dia 6 de janeiro, com ampla programação infantil aos fins de semana até 25 de dezembro.

Sexta- Feira (16/12)

Com a presença do Papai Noel

19h30 – Marcha Animada (Kira Garcez);

20h45 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez).

Sábado (17/12)

Com a presença do Papai Noel

17h45 – Marcha Animada (Kira Garcez);

19h – Espetáculo Teatral (Igreja Quadrangular);

19h30 – Apresentação de Banda Musical (EASOUDS);

20h – Teatro Musical (Kira Garcez);

21h – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez).

Domingo (18/12)

18h30 – Encontro de Fanfarras e Bandas (Especial De Natal);

20h30 – Presépio Vivente (São Tiago Maior).

Sexta-Feira (23/12)

Com a presença do Papai Noel

17h – Marcha Animada (Kira Garcez);

17h30 – Musical Jesus Esperança (Igreja Shallon);

18h – Apresentação Animação Bozó e Lelé no Reino do Natal;

19h – Alciréa e Banda Canta e Encanta Especial de Natal;

19h30 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez);

20h30 – Presépio Vivente (São Tiago Maior).

Domingo (25/12)

17h45 – Marcha Animada (Kira Garcez);

20h30 – Teatro Musical (Kira Garcez);

20h30 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez).

Texto: Renata Beccária

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO