PATRULHA DO 6º BPM PRENDE FORAGIDO COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO E DROGAS

A Polícia Militar de Rondônia (PMRO), em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), realizou em 2024 a Operação Corta Giro, uma iniciativa que visa reforçar a segurança viária e combater irregularidades no trânsito.

Desde o início da operação, já foram apreendidas mais de 300 motocicletas em situação irregular, além da emissão de mais de 1.595 autos de infração às normas de trânsito, 56 pessoas conduzidas, 923 abordagens e 16 veículos recuperados. A fiscalização foi intensificada nas áreas com maior incidência desses eventos, resultando na aplicação de autuações e na arrecadação total de aproximadamente R$ 1.195.210,13 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, duzentos e dez reais e treze centavos). O trabalho integra ações de fiscalização intensiva nos municípios de Rolim de Moura, Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Jaru, Ariquemes e Guajará-Mirim, priorizando locais com maior índice de infrações e acidentes.

Para ampliar a efetividade da operação, o Governo de Rondônia, por meio do Detran, realizou investimentos oriundos do convênio firmado, que resultou na aquisição de novas viaturas, motocicletas e custeio de diárias operacionais. Esses recursos têm garantido melhores condições de trabalho para os agentes envolvidos, fortalecendo a atuação integrada entre as forças de segurança e trânsito.

De acordo com o subcomandante-geral da Polícia Militar, coronel Glauber Souto, a Operação Corta Giro reforça o compromisso do governo estadual em garantir um trânsito mais seguro e organizado, priorizando a redução de acidentes e o combate às irregularidades que colocam em risco a vida dos rondonienses:

“Gostaríamos também de agradecer ao Governo do Estado pelos investimentos realizados, que têm fortalecido nossa capacidade operacional. A aquisição de novos equipamentos e o treinamento contínuo dos policiais são ações fundamentais para garantir a eficácia de operações como essa. Juntos, estamos promovendo a paz no trânsito e salvando vidas.”

Por determinação do governador de Rondônia, Marcos Rocha, em 2025 a Operação Corta Giro continuará suas atuações no combate a essas práticas perigosas. Equipes em motocicletas e viaturas atuarão em blitzes itinerantes, com informações do setor de inteligência, em diversos pontos da cidade. “A maioria das motocicletas apreendidas está irregular, com documentação em atraso e restrições de roubo e furto”, explicou o coronel Glauber Souto.

Texto: SGT PM Arian

Fotos: Ícaro Rafael

Fonte: PM RO