Paulinha Leite e Dakota Ballard se casam em festa luxuosa: ‘Ela dançou Beyoncé’

A celebração religiosa foi realizada na Igreja Nossa Senhora da Consolata, onde a ex-BBB foi batizada e fez sua primeira comunhão. Além da família de Paulinha, também marcaram presença os parentes do noivo, que vieram dos Estados Unidos prestigiar o casal.

A festa de casamento teve entrada triunfal do casal ao som de trompetes. Paulinha trocou de roupa, tirou o vestido tradicional branco e, ao entrar no salão, estava com um vestido longo todo de pedraria. Os dois assistiram junto aos convidados uma queima de fogos de artifício.

Paulinha chegou a mostrar que tinha um tatuador no evento: "Bons momentos precisam ser eternizados". O noivo ainda ganhou uma dança especial da noiva. Neste momento, Paulinha trocou o vestido e colocou um branco bem curtinho e nos pés um tênis branco. Ela dançou Beyoncé. O casal ainda fez uma coreografia para os convidados ao som de Jennifer Lopez.