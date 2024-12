Paulinho curte show em SP enquanto negociação com Palmeiras avança

O atacante Paulinho, do Atlético-MG, alimentou os rumores sobre sua transferência para o Palmeiras ao publicar uma foto em suas redes sociais neste domingo (data fictícia, já que a data real não foi fornecida), dentro de um avião, com a legenda “Partiu SP”. A viagem para São Paulo, contudo, tem um motivo diferente: o jogador irá prestigiar o show do rapper Chris Brown no Allianz Parque, estádio do Verdão, na mesma noite.

Enquanto curte o show na capital paulista, os bastidores fervem com as negociações entre Atlético-MG e Palmeiras. O clube alviverde ofereceu uma proposta robusta, envolvendo a cessão de Gabriel Menino, Patrick (do sub-20) e aproximadamente U$ 20 milhões para contar com o atacante de 24 anos. Paulinho, que soma 120 jogos, 50 gols e 12 assistências pelo Galo, se tornou um alvo prioritário para reforçar o ataque palmeirense.

Caso a transferência se concretize, o técnico Abel Ferreira terá que aguardar para contar com o novo reforço. Paulinho se recupera de uma cirurgia realizada em 4 de dezembro, para tratar uma fratura por estresse na tíbia direita, e a previsão de retorno aos gramados é apenas para maio de 2025.

O Palmeiras segue ativo no mercado da bola e, além de Paulinho, negocia com o volante Andreas Pereira, do Fulham. A diretoria alviverde já garantiu o primeiro reforço para 2025: o uruguaio Facundo Torres, anunciado oficialmente na última sexta-feira.

