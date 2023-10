Paulinho do Atlético-MG assume a vice-artilharia do Brasileirão

Com os dois gols marcados na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, neste sábado (28), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Pulinho não só fez jus à fama de Rei da Arena MRV como assumiu a vice-liderança da competição, com 13 gols, ao lado de Marcos Leonardo, do Santos.

O Camisa 10 descreveu como maravilhosa a sensação de balançar mais duas vezes as redes na Arena MRV, ainda mais em um jogo importante, de confronto direto. “A gente sabia que o resultado positivo era muito importante para o nosso objetivo de entrar no G6 ou no G4”, afirmou. “Vamos continuar buscando, na luta, porque essa classificação é muito importante para o Clube e para todos”.

Sobre o reinado na Arena MRV, Paulinho disse que espera seguir colaborando com o time. “Fiquei muito feliz por marcar mais dois gols aqui na Arena MRV”, disse. “Espero manter o nível na sequência das partidas para ajudar o Galo a conquistar as vitórias”, completou o jogador, que tem média de um gol por jogo na Arena MRV.

Fonte: Esportes