Pavê de Maracujá

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o republicano Kevin McCarthy, informou nesta terça-feira (7) que o deputado George Santos está sob investigação da Comissão de Ética .

“Se encontrarem alguma coisa, agiremos por consequência”, disse McCarthy, reforçando que, por enquanto, seu colega republicano não assumirá funções em nenhuma comissão da Câmara.

Santos, que é filho de brasileiros, está envolvido em uma série de polêmicas pessoais, profissionais e até políticas desde que se elegeu em novembro do ano passado. A mídia de Nova York, estado pelo qual se elegeu em um distrito, revelou uma monte de mentiras contadas pelo então candidato aos eleitores.





O agora deputado mentiu sobre ter trabalhado em grandes bancos de Wall Street, de ter formação superior, de ser bem sucedido financeiramente – sendo que possui dívidas de milhares de dólares em aluguéis não quitados – e em aspectos pessoais, como ter omitido relacionamentos e um casamento com um mulher – sendo que ele sempre se declarou homossexual – e de que sua mãe teria trabalhado no World Trade Center no 11 de setembro de 2001.

O político teria desviado dinheiro de uma campanha virtual para arrecadar fundos para um cachorro. Nos últimos dias, ainda foi acusado por um ex-assessor, chamado Derek Meyers, de assédio sexual.

No documento da denúncia enviado ao Congresso dos EUA, Meyers relata que trabalhou no gabinete de George Santos voluntariamente em janeiro deste ano. O deputado havia prometido efetivá-lo no cargo, o que não aconteceu.

No último dia 25, George teria questionado Meyers sobre a participação em um aplicativo de relacionamento. Ao receber a negativa, passou a mão nas pernas da vítima e a chamou para um karaokê.

