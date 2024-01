Foram 13 ruas asfaltadas nesta primeira etapa

A primeira etapa do serviço de pavimentação executado no bairro Pantanal foi concluída pela Prefeitura de Porto Velho através da Secretaria Municipal de Obras (Semob). Ao todo foram 13 ruas pavimentadas, localizadas entre as avenidas Amazonas e José Vieira Caúla, zona leste da capital, que resultaram em aproximadamente 4 quilômetros, trabalho iniciado ainda em 2023. Paralelamente foi executado o serviço de recapeamento da avenida Amazonas, trecho que não havia recebido a nova camada asfáltica em 2023, o que totalizou 1,6 quilômetro.

Entre as ruas pavimentadas estão: Rugendas, Debret, Anita Malfate, Elizeu Visconte, Turquia, Ancara, Cândido Portinari, Almeida Júnior, Presidente José Viana, Madre Tereza, Rita Ibanês, Sara Ibanês e Orlando Teruz. Com isso, mais da metade do bairro já recebeu asfalto e parte das ruas começou a receber a obra de meio-fio e sarjeta.

O asfalto foi comemorado por vários moradores do bairro. Karine Gomes, de 29 anos, é uma delas. Moradora da rua Almeida Júnior desde que nasceu, ela conta que o período mais crítico era o chuvoso. “Lama demais, que chegava a entrar na nossa casa. As crianças que gostavam de brincar na rua, ou até em momentos como ir à escola, passavam por muitas dificuldades. Sem dúvidas ganhamos mais qualidade de vida”.

A comerciante Diana de Souza mora no bairro há 29 anos e conta como era antes da chegada do asfalto. “Antes a gente precisava escolher bem as ruas que íamos transitar, para evitar pisar na lama ou enfrentar alagamentos. Isso mudou significativamente. O transporte por aplicativo não entrava no nosso bairro, não ia até a residência para buscar o passageiro. Com a chegada do asfalto, até isso mudou”, resumiu a comerciante.

INVERNO AMAZÔNICO

Ao contrário dos períodos anteriores, o inverno amazônico se intensificou no início de janeiro e não nos meses de novembro e dezembro. Com isso, o planejamento de pavimentação é reavaliado. “Fizemos parte do bairro Pantanal porque a chuva permitiu, mas neste início de 2024 fomos até onde foi possível para fazer um asfalto de qualidade. Enquanto as chuvas estiverem intensas, vamos trabalhar mais intensamente com o recapeamento”, explicou Diego Lage, secretário de obras.

