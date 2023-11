PAVIMENTAÇÃO Massa asfáltica começa a ser levada ao distrito de Vista Alegre do Abunã

Ao todo serão 200 caçambas enviadas com o carregamento ao local

Começaram a ser enviadas à Vista Alegre do Abunã, desde a quarta-feira (8), as primeiras caçambas carregadas de massa asfáltica que darão início à pavimentação do distrito de Porto Velho. A obra, que conta com recurso próprio da Prefeitura da capital, será executada pela Secretaria Municipal de Obras (Semob) e contou com a preparação da base para receber o asfalto feita pela Secretaria Municipal de Agricultura (Semagric) e apoio da Secretaria Municipal de Integração e Desenvolvimento Distrital (SMD).

“A massa asfáltica começou a ser enviada em caçambas da própria Prefeitura. Serão mais de 200 caçambas enviadas ao distrito nos próximos 15 dias, que saem da usina de asfalto por volta das 7 horas e chegam à Vista Alegre no final da manhã. Esse é o primeiro passo para pavimentar as ruas previamente colocadas no planejamento anunciado pelo prefeito Hildon Chaves anteriormente. Vale destacar que todo esse trabalho tem sido feito em conjunto com a Semagric, que fez a preparação de base das ruas a serem pavimentadas, com apoio da SMD”, explicou o secretário Diego Lage, titular da Semob.

A previsão é de que o asfalto comece a ser feito ainda no mês de novembro, notícia que empolgou o administrador do distrito de Vista Alegre, Elias Correa, que está em Porto Velho e comemorou o grande passo na mudança da infraestrutura do local. “Vista Alegre é o maior distrito da nossa capital e enquanto estamos correndo para levar mais melhorias aos nossos moradores, tivemos a notícia do início do descarregamento da massa asfáltica para a pavimentação. Sem dúvida é um grande passo para o progresso de quem espera por isso há muitos anos”, finalizou o administrador.

