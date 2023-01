PDT quer incluir minuta de golpe em investigação contra Bolsonaro

Esta semana tem uma data importantíssima para a conscientização dos brasileiros. No dia 21, é celebrado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Criada em 2007, a data é uma homenagem à Iyalorixá Mãe Gilda, vítima de intolerância religiosa em 1999, e coincide com o Dia Mundial da Religião. Em 2012, o Repórter Brasil, da TV Brasil, falou sobre a data:

A semana também é repleta de datas de nascimento e aniversário de morte de diversas figuras históricas no Brasil e no mundo. No dia 16, o humorista, ator, diretor, escritor e apresentador de televisão fluminense José Eugênio Soares, o Jô Soares, completaria 85 anos. Morto em 2022, ele teve as participações no cinema relembradas no Repórter DF, da TV Brasil, na época. Confira:

O dia 17 é marcado pelos 50 anos de morte da pintora modernista paulista Tarsila do Amaral. Um dos ícones do movimento, Tarsila (que criou quadros como o Abaporu, A Negra e Operários) teve a trajetória contada no Viva Maria, da Rádio Nacional da Amazônia, em 2022.

No dia 19, o nascimento da cantora norte-americana Janis Joplin, responsável por clássicos do rock’n roll, completaria 80 anos. A trajetória dela (que faleceu em 1970) foi contada no História Hoje, da Radioagência Nacional, em 2015.

O dia seguinte (20), tem celebrações a três figuras históricas. A morte do ceramista e músico pernambucano Vitalino Pereira dos Santos, o Mestre Vitalino (que teve a trajetória contada aqui, aqui e aqui) completa 60 anos, a morte de Audrey Hepburn, belga estrela do cinema, (homenageada no programa Claquete em 2014) completa 30 anos e a morte de Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha, completa 40 anos. Ele foi homenageado na série Futebol, o Jogo das Paixões em 2018. Confira:

Por fim, o dia 21 de janeiro é marcado pelos 110 anos de morte do escritor, jornalista e diplomata maranhense Aluísio de Azevedo. Autor de obras como O Cortiço e o Mulato, ele teve a trajetória contada no Momento Literário em 2022 e e pelo Repórter Maranhão em 2017.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: