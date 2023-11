Peça teatral sobre história de Rondônia será apresentada na Alero nesta sexta-feira, 24

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações (SUPEL), por meio da Comissão Permanente de Licitações de Obras (CPLO), anunciou nesta semana, a abertura do edital para a realização da Concorrência Pública que visa a execução de obras de ampliação no Hospital Regional de São Francisco do Guaporé. O certame ocorrerá no regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço.

O projeto prevê a construção de novos blocos para a ampliação de leitos, salas de cirurgia e outros serviços. O edital anunciou investimento estimado de R$4.107.484,43 milhões. O hospital atende, além de São Francisco do Guaporé, os municípios de Seringueiras e Costa Marques e, indiretamente, todos os municípios no eixo BR-429.

Lebrinha acompanha o projeto

Ainda como prefeita de São Francisco do Guaporé, Lebrinha defendia a ampliação do hospital. Já como deputada estadual, levou a reivindicação ao secretário de estado da Saúde, Cel. Jefferson Rocha, através da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), e ressaltou a importância da ampliação como forma de diminuir o grande fluxo de pacientes que buscam tratamento médico especializado na capital.

Diante das solicitações da deputada, secretário informou que os procedimentos de licitação anteriores não tiveram êxito, com nenhuma empresa apresentando propostas para a obra, e que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) estava trabalhando na atualização valores de forma que o certame pudesse ser viável para contratação de uma empresa para realizar as obras.

Em 18 de abril, o secretário Cel. Jefferson Rocha, acompanhado da deputada Gislaine Lebrinha e gestores locais de saúde, visitou o Hospital Regional de São Francisco do Guaporé. A inspeção teve como objetivo trazer informações sobre a previsão para o início das obras de ampliação e a necessidade de contratação de médicos especialistas.

Após as adequações necessárias, o edital foi lançado com abertura oficial para o dia 25 de dezembro de 2023. A deputada destaca o empenho do governador Cel Marcos Rocha e do Secretário Cel Jefferson.

“O governador e o secretário fizeram um compromisso com a nossa solicitação. Estamos muito confiantes de que o edital atende a realidade do mercado, e que em breve esse empreendimento estará beneficiando a saúde da população da BR-429” disse.

Texto: Caio Pereira I Assessoria parlamentar

Foto: Divulgação

Fonte: Assembleia Legislativa de RO