Peça teatral sobre história de Rondônia será apresentada na Alero nesta sexta-feira (24)

Recentemente, o deputado Ismael Crispin alocou um recurso significativo para a cidade de Pimenta Bueno. A pedido do secretário Municipal de Agricultura, Álvaro Deboni, o parlamentar destinou R$ 200 mil para compra de novos veículos, visando atender às crescentes demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito.

Segundo Ismael Crispin, o recurso já foi depositado na conta do município, o que marca um importante avanço nas operações da Secretaria. “Com a aquisição dos novos veículos, espera-se uma melhoria significativa na eficiência e na prestação dos serviços públicos, beneficiando diretamente os cidadãos de Pimenta Bueno”, disse.

De acordo com o secretário Álvaro Deboni, a comunidade de Pimenta Bueno aguarda com expectativa a chegada dos novos veículos, que prometem transformar a paisagem urbana e elevar a qualidade dos serviços municipais. “Este investimento do deputado, não apenas melhora a infraestrutura existente, mas também sinaliza um futuro promissor para a cidade”, finalizou.

Texto: Laila Moraes / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO