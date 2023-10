Evento permitiu a troca de experiências e mais conhecimento sobre tecnologias aos participantes

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), participou na última semana de mais um momento de troca de experiências e aprendizado para os produtores locais em parceria com a Embrapa. O Dia de Campo da Pecuária, que aconteceu no Campo Experimental da Embrapa Rondônia (BR 364 km 5,5, em Porto Velho) foi aberto à comunidade do setor no geral, promovendo a inovação e o avanço na pecuária.

Durante a ação, os produtores tiveram a oportunidade de se atualizar com profissionais do setor, criar parcerias e se inteirar sobre o compartilhamento de boas práticas. Na ocasião a Semagric, representada pelo gerente da pecuária, Maicon Lenon, fortaleceu ainda mais as propostas de incentivo do município no setor produtivo.

Entre os temas abordados no encontro estavam o manejo de pastagem, inovações tecnológicas, boas práticas agrícolas, pesquisas científica e inovação de reprodução, conforto em sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta e ainda pontos chaves para produção de leite de qualidade, onde foram apresentadas práticas para melhoria do leite e programa de prevenção e controle da mastite visando reduzir prejuízos doenças e o uso de antimicrobianos na propriedade.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022) mostram que Porto Velho concentra o maior efetivo de rebanhos de Rondônia, com quase 1,4 milhão de cabeças, seguido de Nova Mamoré, com 807,8 mil cabeças e Buritis, com 539,4 mil. “O prefeito Hildon Chaves entende o potencial do setor na nossa região e por isso determinou que a Semagric trabalhe cada vez mais em prol do desenvolvimento da pecuária no município, e estamos sempre buscando proporcionar experiências e promover a troca entre os nossos produtores”, disse Maicon.

Texto: Renata Beccária

Foto: Semagric

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO