Pecuaristas de Rondônia devem declarar o rebanho até o dia 30 de novembro

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia (Ipem/RO) realizou a Operação Grandes Massas, uma ação de fiscalização que ocorreu no período de 16 a 28 de outubro. O foco da operação foram os comércios que armazenam e vendem rações e suplementos para animais, nos municípios do Estado, e se estendeu a materiais de construção.

Para o presidente do Ipem/RO, Carlos Albuquerque, “essa operação desempenha um papel fundamental na proteção dos direitos dos consumidores e na garantia de que os produtos adquiridos estejam em conformidade com as normas e regulamentos estabelecidos”, ressaltou.

A operação, realizada pela equipe de Produtos Pré-Medidos do Ipem, percorreu as cidades de Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste e Ariquemes, visando garantir que os produtos vendidos nesses estabelecimentos estejam com a pesagem correta para o consumidor final.

A metrologista responsável pela operação, Elli Maus explicou que, as equipes fiscalizaram os acondicionadores de produtos como rações e suplementos minerais, para diversos tipos de animais, além de produtos de material de construção, como argamassas, massa corrida e massa acrílica. A metrologista afirmou que a atividade se concentrou em produtos de grande volume, variando de 15 a 60 quilogramas. “Realizamos as verificações diretamente nos locais de fabricação e acondicionamento dos produtos. Ao identificamos erros, orientamos para a correção dos procedimentos”, disse.

Fonte: Governo RO