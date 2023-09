Pedro Fernandes alerta sobre ações de fiscalização em propriedades escrituradas em Monte Negro

O Ministério da Educação (MEC) anunciou na última segunda-feira (11) uma importante injeção de recursos na educação infantil de Rondônia. Um total de R$ 6,4 milhões foi destinado para 10 municípios do estado, com o objetivo de criar 1.195 novas vagas em turmas de educação infantil. Esse investimento é parte de uma iniciativa nacional que disponibilizou R$ 95.226.251,05 para 221 municípios em todo o Brasil, provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) comemorou esses investimentos em educação infantil, destacando a importância dessa pauta para Rondônia. Desde o seu mandato como vereadora em Ji-Paraná, a deputada tem defendido a necessidade de apoiar as mulheres que desejam retornar ao mercado de trabalho e garantir acesso à educação e cuidado para as crianças.

“Auxiliar estas mães e garantir creches públicas de qualidade é fundamental para que as crianças se desenvolvam melhor e as mães continuem suas trajetórias profissionais. Por grande parte serem as principais responsáveis pelo cuidado da família, a falta de vagas em creches e a redução dos investimentos em políticas públicas atinge as mulheres de maneira aguda”, ressaltou a deputada.

Os recursos

O volume de recursos alocados para Rondônia possibilitará a abertura de 1.195 novas vagas na educação infantil. Os municípios beneficiados com os investimentos são aqueles que seguiram as diretrizes estabelecidas pela Lei 12.722/2012, que regula o apoio financeiro da União para ampliar a oferta de educação infantil.

Dentre os 10 municípios rondonienses contemplados, destaca-se Alto Paraíso e Ariquemes, que receberão os maiores montantes, totalizando R$ 1.031.563 e R$ 1.698.954, respectivamente. Essa verba será utilizada para a implantação de novas matrículas em creches públicas de período parcial, creches de período integral e vagas em pré-escola de período integral.

Texto: Cristiane Abreu / Assessoria parlamentar

Foto: Agência Brasil

Fonte: Assembleia Legislativa de RO